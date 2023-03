Komax Aktie News: Komax zieht am Montagnachmittag an

Um 04:28 Uhr sprang die Komax-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 246,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 13'992 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Komax-Aktie bisher bei 246,00 CHF. Bei 244,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'655 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 308,00 CHF markierte der Titel am 01.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 20,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 14.10.2022 Kursverluste bis auf 214,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 14,95 Prozent sinken.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 17.08.2023 terminiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 20.08.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.ch