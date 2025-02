Komax Aktie News: Komax am Donnerstagnachmittag billiger

Um 04:28 Uhr rutschte die Komax-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 126,60 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 16'960 Punkten liegt. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 126,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,00 CHF. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'874 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.04.2024 auf bis zu 186,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 32,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 100,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Komax seine Aktionäre 2023 mit 3,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,170 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Komax am 11.03.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Komax.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,338 CHF je Komax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch