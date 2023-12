Komax Aktie News: Komax macht am Mittag Boden gut

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 198,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 14'611 Punkten notiert. Bei 199,20 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 197,60 CHF. Bisher wurden heute 775 Komax-Aktien gehandelt.

Am 01.02.2023 markierte das Papier bei 308,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 35,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 173,80 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.

Voraussichtlich am 12.03.2024 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 18.03.2025.

Redaktion finanzen.ch