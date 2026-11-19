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19.11.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts
Die Aktie von Komax zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 69,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 2,2 Prozent auf 69,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'838 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 70,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 CHF. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'907 Stück gehandelt.
Am 14.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,80 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 24,36 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.06.2026 auf bis zu 40,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 73,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.
Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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