Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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19.10.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Komax gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 79,00 CHF nach.
Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 79,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'210 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Komax-Aktie bis auf 78,40 CHF. Bei 78,50 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'849 Komax-Aktien den Besitzer.
Bei 86,80 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 48,99 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 CHF je Komax-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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