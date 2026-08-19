Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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19.08.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Mittwochvormittag ins Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 77,00 CHF.
Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 77,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'186 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Komax-Aktie ging bis auf 77,00 CHF. Bei 77,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 357 Komax-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,20 CHF) erklomm das Papier am 20.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 47,66 Prozent wieder erreichen.
Komax-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,375 CHF aus.
Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,41 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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