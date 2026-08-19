Komax Aktie News: Komax verliert am Mittwochnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 2,6 Prozent auf 75,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'232 Punkten realisiert. Die Komax-Aktie sank bis auf 75,00 CHF. Bei 77,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 15'128 Komax-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,20 CHF erreichte der Titel am 20.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 46,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,375 CHF je Komax-Aktie.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,41 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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