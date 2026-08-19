Komax Aktie News: Komax tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 76,50 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'164 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 76,10 CHF. Bei 77,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 8'554 Komax-Aktien.

Am 20.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,20 CHF an. Gewinne von 19,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 47,32 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,375 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.03.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,41 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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