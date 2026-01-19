Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'254 -1.2%  SPI 18'303 -1.2%  Dow 49'359 -0.2%  DAX 24'975 -1.3%  Euro 0.9277 -0.1%  EStoxx50 5'931 -1.6%  Gold 4'666 1.5%  Bitcoin 74'089 -1.0%  Dollar 0.7972 -0.6%  Öl 64.0 -0.3% 
19.01.2026 16:29:00

Komax Aktie News: Komax büsst am Montagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Komax. Zuletzt ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,9 Prozent auf 58,10 CHF.

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 4,9 Prozent auf 58,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'302 Punkten notiert. Bei 58,00 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 59,90 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 12'232 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 138,00 CHF erreichte der Titel am 24.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 137,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2026 auf bis zu 56,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 2,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 10.03.2026 vorlegen. Am 16.03.2027 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,578 CHF je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

