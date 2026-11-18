Mit einem Wert von 70,00 CHF bewegte sich die Komax-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 21'085 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 70,10 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 70,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 70,10 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 274 Komax-Aktien den Besitzer.

Bei 86,80 CHF markierte der Titel am 14.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,00 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 42,43 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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