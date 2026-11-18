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18.11.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Nachmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Komax gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 68,70 CHF.
Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 68,70 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'019 Punkten liegt. Im Tief verlor die Komax-Aktie bis auf 68,30 CHF. Bei 70,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Komax-Aktie belief sich zuletzt auf 2'343 Aktien.
Bei 86,80 CHF markierte der Titel am 14.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,35 Prozent hinzugewinnen. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 70,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Komax am 18.11.2026
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