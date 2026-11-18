Mit einem Kurs von 70,00 CHF zeigte sich die Komax-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 21'060 Punkten liegt. Bei 70,50 CHF erreichte die Komax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 69,50 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,10 CHF. Bisher wurden heute 415 Komax-Aktien gehandelt.

Am 14.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Abschläge von 42,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,708 CHF.

Voraussichtlich am 16.03.2027 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,23 CHF je Komax-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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