Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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18.09.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 72,60 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 72,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'675 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 72,60 CHF. Mit einem Wert von 72,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 110 Komax-Aktien gehandelt.
Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 13,05 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit Abgaben von 44,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,708 CHF belaufen.
Die Komax-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Komax.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Komax-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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