Komax Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Komax

Um 16:28 Uhr rutschte die Komax-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 72,90 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'572 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Komax-Aktie bei 72,60 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 2'726 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,50 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,54 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 80,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 CHF je Komax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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