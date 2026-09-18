Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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18.09.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax tendiert am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Komax. Zuletzt ging es für das Komax-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 74,00 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 74,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'708 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Komax-Aktie bei 74,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 72,60 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'223 Komax-Aktien umgesetzt.
Am 17.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 83,50 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,84 Prozent. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,54 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,23 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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