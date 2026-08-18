Komax Aktie News: Komax am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Die Komax-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 81,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'176 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Komax-Aktie bei 81,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,50 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'423 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 20.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,04 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2026). Mit einem Kursverlust von 50,49 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,375 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,41 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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