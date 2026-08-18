Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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18.08.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax knickt am Dienstagnachmittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 5,0 Prozent auf 77,70 CHF ab.
Die Komax-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 5,0 Prozent auf 77,70 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'156 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Komax-Aktie ging bis auf 77,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Komax-Aktien beläuft sich auf 21'707 Stück.
Am 20.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,13 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,375 CHF. Im Vorjahr erhielten Komax-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,41 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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