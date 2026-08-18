Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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18.08.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax gibt am Dienstagmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 80,30 CHF abwärts.
Die Komax-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 80,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'108 Punkten steht. Der Kurs der Komax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,30 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 81,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'565 Komax-Aktien.
Am 20.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 11,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,30 CHF. Dieser Wert wurde am 26.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Komax-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,375 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,41 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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