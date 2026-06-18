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18.06.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Komax

Komax Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Komax

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 52,50 CHF.

Komax
52.02 CHF -3.72%
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Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,8 Prozent auf 52,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'502 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 52,50 CHF. Bei 52,50 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 303 Komax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.07.2025 bei 114,40 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 117,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 19.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 21,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,950 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 13.08.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 17.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Komax ein EPS in Höhe von 2,32 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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