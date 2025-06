Komax Aktie News: Komax am Vormittag im Minus

Um 09:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 101,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'563 Punkten steht. Bei 101,00 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 101,00 CHF. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24 Stück gehandelt.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 141,20 CHF an. Der derzeitige Kurs der Komax-Aktie liegt somit 28,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 81,90 CHF ab. Mit Abgaben von 18,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Komax-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,25 CHF aus.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte Komax Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Komax die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,35 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Komax-Aktie

Komax: GV stimmt allen Anträgen zu - Aktie im Minus

Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Freitagnachmittag

Börse Zürich: SPI fällt zum Handelsstart zurück