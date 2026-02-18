Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
18.02.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Mittwochnachmittag nahe Vortagesniveau
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 71,00 CHF.
Bei der Komax-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 71,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 19'068 Punkten steht. Die Komax-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 71,00 CHF. Der Kurs der Komax-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,70 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 71,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'392 Komax-Aktien umgesetzt.
Bei 132,00 CHF markierte der Titel am 26.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 85,92 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 56,50 CHF am 15.01.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.03.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Komax.
2025 dürfte Komax einen Verlust von -1,951 CHF verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
