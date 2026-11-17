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17.11.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Komax
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Komax. Der Komax-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 70,50 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 70,50 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'277 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Komax-Aktie bei 70,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 760 Komax-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (86,80 CHF) erklomm das Papier am 14.10.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Komax-Aktie derzeit noch 23,12 Prozent Luft nach oben. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 42,84 Prozent sinken.
Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,708 CHF belaufen.
Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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