Die Komax-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 70,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'211 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Komax-Aktie bis auf 69,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 70,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'011 Komax-Aktien.

Am 14.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 86,80 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 23,82 Prozent zulegen. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Komax-Aktie mit einem Verlust von 42,51 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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