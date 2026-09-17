Komax Aktie News: Komax fällt am Vormittag

Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 71,30 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'623 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 71,00 CHF ein. Bei 71,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 291 Komax-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2026 markierte das Papier bei 83,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Komax-Aktie somit 14,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit Abgaben von 43,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.03.2027 veröffentlicht. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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