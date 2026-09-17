Komax Aktie News: Komax am Donnerstagnachmittag stärker

Das Papier von Komax legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 72,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'702 Punkten liegt. Bei 73,00 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3'097 Komax-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,50 CHF) erklomm das Papier am 17.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 44,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,708 CHF.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,23 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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