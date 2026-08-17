Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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17.08.2026 09:29:00
Komax Aktie News: Komax präsentiert sich am Vormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Komax. Zuletzt ging es für das Komax-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 79,30 CHF.
Die Komax-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 79,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'298 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,00 CHF zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 4'665 Komax-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 20.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 15,01 Prozent wieder erreichen. Bei 40,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 26.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,375 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 vorlegen. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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