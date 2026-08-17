Komax Aktie News: Bullen treiben Komax am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 5,5 Prozent auf 83,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'213 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Komax-Aktie sogar auf 83,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 79,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 38'734 Komax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2025 auf bis zu 91,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 9,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Komax-Aktie derzeit noch 51,45 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,375 CHF.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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