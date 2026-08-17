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17.08.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Montagmittag ins Plus

Komax Aktie News: Anleger schicken Komax am Montagmittag ins Plus

Die Aktie von Komax zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Komax-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 81,60 CHF.

Komax
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Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere um 12:28 Uhr 3,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'240 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 82,30 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 26'037 Komax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.08.2025 auf bis zu 91,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,76 Prozent über dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,375 CHF ausgeschüttet werden.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,41 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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