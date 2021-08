Komax-Aktie aktuell: Komax mit Abschlägen

Das Papier von Komax befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 3.2 Prozent auf 254.00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 15'958 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 240.60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 259.80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'955 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2022 9.42 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Die Komax Holding AG, mit Hauptsitz in Dierikon/Luzern, Schweiz, ist ein international tätiges Technologieunternehmen mit Fokus auf Automatisierungslösungen zur wirtschaftlichen und sicheren Unterstützung von Fertigungsabläufen. Der Konzern ist auf die Produktion von Maschinen und Anlagen für die automatisierte Kabelverarbeitung mit Fokus auf die Marktsegmente Automotive, Aerospace, Telecom/Datacom und Industrial spezialisiert. Die umfangreiche Produktpalette der Unternehmensgruppe umfasst Crimp-to-Crimp-Maschinen, Maschinen zum Schneiden und Abisolieren von Kabeln, Kabelprüfsysteme wie auch Systeme für die vollautomatische Herstellung von ganzen Kabelbäumen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und unterhält Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien sowie in Afrika und ist mit einem internationalen Vertriebs- und Servicenetzwerk in rund 60 Ländern präsent.

Redaktion finanzen.net