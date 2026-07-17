Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
17.07.2026 09:29:01
Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Komax gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.
Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 47,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'067 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 47,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 138,83 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,167 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,82 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-Aktie gefragt: Trennung vom Konzernchef mit sofortiger Wirkung
Komax-Aktie schwächelt: Verlust in 2025 ausgeweitet
Komax-Aktie dennoch höher: Kabelmaschinenhersteller spürt 2025 Kundenzurückhaltung
Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance
Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
09:29
|Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI startet im Minus (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Komax Aktie News: Komax präsentiert sich am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Komax Aktie News: Komax am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
10.07.26
|SPI-Titel Komax-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Komax von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.07.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Komax von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
26.06.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Verlust hätte eine Komax-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
23.06.26