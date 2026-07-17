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Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

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17.07.2026 09:29:01

Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag mit Aufschlag

Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Komax gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Komax
47.31 CHF 1.75%
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Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 47,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'067 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 47,90 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,90 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 114,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 29.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Komax-Aktie mit einem Kursplus von 138,83 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Komax-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,167 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,82 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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