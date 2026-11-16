Komax Aktie News: Komax zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Komax-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 71,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'346 Punkten steht. In der Spitze legte die Komax-Aktie bis auf 71,50 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 71,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 171 Komax-Aktien umgesetzt.

Bei 86,80 CHF erreichte der Titel am 14.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 17,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,30 CHF fiel das Papier am 26.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Komax-Aktie 43,64 Prozent sinken.

Komax-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Komax-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,23 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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