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16.11.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Komax. Die Komax-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 71,10 CHF.
Die Komax-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 71,10 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'400 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 70,30 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,50 CHF. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4'131 Stück gehandelt.
Am 14.10.2026 markierte das Papier bei 86,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 22,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Komax-Aktie 76,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,708 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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