Komax Aktie News: Komax am Freitagvormittag im Plus

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Komax zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 80,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'225 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Komax-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,20 CHF zu. Bei 80,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260 Komax-Aktien umgesetzt.

Am 14.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 86,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 8,36 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.06.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF. Abschläge von 49,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Komax-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,708 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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