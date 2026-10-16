Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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16.10.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Freitagnachmittag mit Einbussen
Die Aktie von Komax gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 79,60 CHF nach.
Um 16:28 Uhr fiel die Komax-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 79,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'283 Punkten realisiert. Bei 79,10 CHF markierte die Komax-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 80,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 3'844 Komax-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.10.2026 bei 86,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 9,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Komax-Aktie.
Zuletzt erhielten Komax-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Komax die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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