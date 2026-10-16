Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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16.10.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge
Die Aktie von Komax hat am Freitagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Komax-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 80,00 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 12:28 Uhr bei der Komax-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 80,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'259 Punkten steht. In der Spitze gewann die Komax-Aktie bis auf 81,20 CHF. Die Abwärtsbewegung der Komax-Aktie ging bis auf 79,30 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 80,00 CHF. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'449 Stück gehandelt.
Am 14.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 49,63 Prozent würde die Komax-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.
Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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