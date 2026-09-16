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16.09.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Komax gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Komax Aktie News: Komax gewinnt am Mittwochvormittag an Fahrt

Die Aktie von Komax zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 70,80 CHF.

Komax
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Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 70,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. Die Komax-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 70,80 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4 Komax-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,50 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,94 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 43,08 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,708 CHF belaufen.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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