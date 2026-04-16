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16.04.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Komax gibt am Donnerstagvormittag nach

Komax Aktie News: Komax gibt am Donnerstagvormittag nach

Die Aktie von Komax gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 54,00 CHF.

Komax
54.34 CHF -1.71%
Kaufen Verkaufen

Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 54,00 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 18'571 Punkten liegt. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 54,00 CHF nach. Bei 54,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4 Komax-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 31.05.2025 erreicht. 117,41 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 43,20 CHF fiel das Papier am 19.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,00 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,11 CHF. Im Vorjahr hatte Komax 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Komax wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,38 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Short 14’086.44 13.68 BLPSVU
Short 14’587.09 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’203.47 16.04.2026 09:26:53
Long 12’691.81 19.23 SI6BUU
Long 12’421.42 13.90 S9OBOU
Long 11’880.64 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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