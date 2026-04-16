Komax Aktie News: Komax tendiert am Donnerstagmittag fester

Die Komax-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 55,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 18'544 Punkten liegt. Bei 55,40 CHF erreichte die Komax-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 54,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'373 Komax-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.05.2025 bei 117,40 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 111,91 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 22,02 Prozent könnte die Komax-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Komax-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,11 CHF belaufen.

Am 13.08.2026 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Komax-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Komax ein EPS in Höhe von 2,38 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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