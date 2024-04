Komax Aktie News: Komax tendiert am Nachmittag südwärts

Um 04:28 Uhr ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 172,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'866 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 171,40 CHF aus. Bei 174,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'030 Komax-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 markierte das Papier bei 249,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 45,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 157,20 CHF ab. Mit Abgaben von 8,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,80 CHF.

Komax dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Komax rechnen Experten am 19.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,11 CHF je Komax-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch