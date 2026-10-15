Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
15.10.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Komax gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Komax-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 4,4 Prozent auf 80,10 CHF.
Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 4,4 Prozent auf 80,10 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Komax-Aktie bis auf 79,80 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 86,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 7'352 Komax-Aktien umgesetzt.
Am 14.10.2026 markierte das Papier bei 86,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Komax-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,69 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Komax-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,708 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Komax 0,000 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.03.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,23 CHF je Komax-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Komax-Aktie
Komax-VR-Präsident: "Wir haben keinen Turnaround-Manager gesucht" - Aktie im Minus
Komax-Aktie schwächer: Roger Albrecht wird neuer CEO
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Komax AG
|
16:29
|Komax Aktie News: Komax am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
12:29
|Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Komax Aktie News: Komax am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SPI-Papier Komax-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Komax von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
09.10.26
|SPI aktuell: Anleger lassen SPI zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)