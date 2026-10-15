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15.10.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Verlusten

Komax Aktie News: Komax am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Komax. Zuletzt ging es für die Komax-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 4,5 Prozent auf 80,00 CHF.

Komax
80.57 CHF -3.12%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Komax nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 4,5 Prozent auf 80,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'026 Punkten steht. Die Komax-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,80 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'964 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.10.2026 auf bis zu 86,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,63 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF. Im Vorjahr hatte Komax 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Komax dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,23 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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