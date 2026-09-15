Komax Aktie News: Komax am Vormittag im Aufwind

Die Komax-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 70,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'406 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Komax-Aktie bei 70,80 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 70,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 85 Komax-Aktien umgesetzt.

Am 17.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 83,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Komax-Aktie 18,10 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 75,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Komax-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,708 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Komax wird am 16.03.2027 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie in den Komax-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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