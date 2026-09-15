Komax Aktie News: Komax verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

Kaum Ausschläge verzeichnete die Komax-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 70,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 70,80 CHF. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,30 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,80 CHF. Der Tagesumsatz der Komax-Aktie belief sich zuletzt auf 10'724 Aktien.

Bei 83,50 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,78 Prozent. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.

Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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