Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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15.09.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Komax zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Komax-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 70,30 CHF.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Komax-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 16:28 Uhr bei 70,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'451 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Komax-Aktie bis auf 70,80 CHF. Die Komax-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,30 CHF ab. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,80 CHF. Der Tagesumsatz der Komax-Aktie belief sich zuletzt auf 10'724 Aktien.
Bei 83,50 CHF erreichte der Titel am 17.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,78 Prozent. Am 26.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.
Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Komax einen Gewinn von 2,23 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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