Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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15.09.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Komax am Dienstagmittag mit Verlusten
Die Aktie von Komax gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 69,30 CHF nach.
Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,4 Prozent auf 69,30 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'404 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Komax-Aktie bei 68,30 CHF. Bei 70,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 6'538 Komax-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 83,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 20,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,30 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,708 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Komax-Aktie in Höhe von 2,23 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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