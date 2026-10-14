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14.10.2026 12:29:00

Komax Aktie News: Komax am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Komax Aktie News: Komax am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Komax gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Komax-Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

Komax
79.96 CHF -3.86%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 85,80 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'913 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Komax-Aktie bei 86,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'700 Komax-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 0,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,30 CHF am 26.06.2026. Derzeit notiert die Komax-Aktie damit 112,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Komax-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,708 CHF ausgeschüttet werden.

Am 16.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie in den Komax-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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