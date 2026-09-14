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Komax Aktie 1070215 / CH0010702154

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14.09.2026 09:29:00

Komax Aktie News: Komax gibt am Vormittag ab

Komax Aktie News: Komax gibt am Vormittag ab

Die Aktie von Komax gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 72,40 CHF.

Komax
70.76 CHF -2.36%
Kaufen Verkaufen

Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 72,40 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'582 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Komax-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,40 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 73,10 CHF. Bisher wurden via SIX SX 116 Komax-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 83,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Der aktuelle Kurs der Komax-Aktie ist somit 44,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,708 CHF je Komax-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Komax möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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