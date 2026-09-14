Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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14.09.2026 16:29:00
Komax Aktie News: Komax am Montagnachmittag mit Kurseinbussen
Die Aktie von Komax gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 4,2 Prozent auf 70,20 CHF nach.
Die Komax-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 70,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'598 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Komax-Aktie bis auf 70,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'744 Komax-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 83,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 42,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Komax seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,708 CHF je Aktie ausschütten.
Komax wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Komax rechnen Experten am 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Komax im Jahr 2026 2,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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