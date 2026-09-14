Komax Aktie 1070215 / CH0010702154
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14.09.2026 12:29:00
Komax Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Komax
Die Aktie von Komax gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Komax-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 3,5 Prozent auf 70,70 CHF.
Das Papier von Komax gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 3,5 Prozent auf 70,70 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'624 Punkten steht. In der Spitze fiel die Komax-Aktie bis auf 70,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,10 CHF. Von der Komax-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6'288 Stück gehandelt.
Am 17.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.06.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,30 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 erhielten Komax-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,708 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.03.2027 erwartet. Am 14.03.2028 wird Komax schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Komax-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,23 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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