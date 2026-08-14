Komax Aktie News: Komax haussiert am Nachmittag

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 6,4 Prozent auf 78,30 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'266 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Komax-Aktie bei 81,60 CHF. Bei 76,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 116'227 Komax-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 94,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,05 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 26.06.2026 Kursverluste bis auf 40,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 48,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,375 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Komax am 16.03.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

In der Komax-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,15 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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