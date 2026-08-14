Komax Aktie News: Komax schiesst am Mittag hoch

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 8,4 Prozent auf 79,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'379 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Komax-Aktie bei 81,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 76,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 90'306 Komax-Aktien.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,79 Prozent Plus fehlen der Komax-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.06.2026 bei 40,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,375 CHF.

Am 16.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Komax veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Komax-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Komax-Gewinn in Höhe von 2,15 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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